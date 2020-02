Nesti: Quando la lotta scudetto è a 3 chi è favorito crolla

19/02/2020 12:53

Come finirà la lotta scudetto? Carlo Nesti va a ritroso nel tempo e sulla scorta dei precedenti scrive sul suo blog: " Non sono frequenti i casi in cui, a questo punto del campionato, 3 squadre sono ai vertici della classifica. Domenica, per la prima volta nella storia, si sono affrontate 2 formazioni, che contavano insieme 107 punti. Ancor meno frequenti sono i casi, in cui il “triello” si è protratto fino all’ultima giornata. Ne ricordiamo 2 su tutti. Nel 1972-73, la volata coinvolse Milan, Juventus e Lazio, con il Milan a 2 punti dal trionfo. Nonostante l’impegno contro un Verona demotivato, i rossoneri persero, e la Juventus li scavalcò, a pochi minuti dal novantesimo. Nel 2001-2002, invece, la volata coinvolse, Inter, Juventus e Roma, con l’Inter a 3 punti dal trionfo. Anche qui chi era benedetto dal pronostico cadde, perché l’Inter perse, contro la Lazio, la più scontata delle partite, e alla Juventus, regina del “triello”, riuscì il sorpasso. E stavolta?".