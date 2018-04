Nell'uovo di Pasqua una nuova Juve col Real, è vero: non sai mai come giocherà

01/04/2018 11:49

Era stato buon profeta – per sua sfortuna – Rino Gattuso quando alla vigilia della sfida dell'Allianz aveva elogiato Allegri aggiungendo “non sai mai come giocherà”. Che per molti tecnici integralisti potrà sembrare un'offesa e che invece è il migliore dei complimenti per il Conte Max che può essere solo orgoglioso della sua Juventus camaleonte. Una squadra che sa cambiar pelle, che sa cambiare moduli e uomini senza tradire mai la sua natura e il suo Dna vincente. Merito di una rosa di qualità, certo, ma anche dell'abilità nel gestire l'organico del suo allenatore che legge come pochi le partite e sa cambiare prima, durante e alla fine delle gare la sua squadra. Senza che si smarrisca un'identità precisa, perchè è sempre la Juve di Allegri: uguale e diversa. E vincente. Anche col Real martedì si vedrà una nuova Juventus, differente dalle altre e sempre con una panchina pronta a sparigliare tutto. Era successo col Tottenham a Londra, quando gli innesti di Lichtsteiner ed Asamoah avevano rivoltato la squadra, è successo ieri col Milan grazie a Douglas Costa, Bentancur e Cuadrado ed era successo anche tante altre volte in passato. Ma non sono solo i cambi indovinati il segreto di Allegri, che si diverte a modellare il suo giocattolo cambiando i pezzi per trovare sempre la soluzione vincente. Martedì c'è la Champions ed il tecnico ha già avvertito: “servirà una grande difesa perchè il Real ha tanta qualità davanti e Ronaldo che è il migliore del mondo”. Come si affrontano allora le merengues? Allegri non l'ha ancora deciso perchè aspetta delle risposte dagli allenamenti di oggi e domani. C'è da capire se, come sembra possibile, ha recuperato Mandzukic e se Alex Sandro sta bene. Le assenze degli squalificati Pjanic e Benatia, in ogni caso, lo avrebbero costretto a modifiche sostanziali. In difesa giocherà Rugani al fianco di Chiellini, in mezzo ci saranno Matuidi e Khedira da soli se davanti ci sarà l'attaccante croato ma le scelte non mancano e Allegri mescolerà ancora tutti i suoi elementi, come un alchimista pregiato, alla ricerca della formula vincente. Perchè è proprio vero: non sai mai come giocherà.

Stefano Grandi