Napoli un animale da rimonta: 7 vittorie da 0-1, solo la Juventus ha resistito

11/02/2018 09:28

Il gol di De Vrji che scatena l'inferno ma quello del Napoli che pareggia, vince e stravince. Un film già visto, tante volte quest'anno. Una sorta di illusione per gli avversari e per la Juventus che per la terza volta consecutiva ha operato sorpasso e subito nell'arco di 24 ore il controsorpasso per mano della banda di Sarri.

IL NAPOLI PIU' FORTE DI TUTTO E TUTTI - Il Napoli è un diesel che parte piano e cresce col passare della partita. Lo sanno bene Atalanta, Spal, Samp, Genoa, Bologna e ultima della lista la Lazio che per ben due volte si è illusa andando in vantaggio prima di essere travolta a suon di gol da Mertens e compagni. Un dato in controtendenza, uno dei tanti, con il Napoli dello scorso anno che andò sotto nel risultato dieci volte, e solo in una riuscì a ribaltare la partita e portare a casa i tre punti (più cinque pari e quattro sconfitte).

TUTTE LE RIMONTE DEL NAPOLI - Già alla seconda giornata, era stata l’Atalanta ad andare in vantaggio al San Paolo con Cristante prima del tris firmato Zielinski, Mertens e Rog. Alla quinta in casa della Lazio sempre de Vrij prima del 4-1 firmato Koulibaly, Callejon, Mertens e Jorginho. A Ferrara di Schiattarella il vantaggio della Spal prima delle reti di Insigne, Callejon, e gol vittoria del "povero" Ghoulam allo scadere del recupero. Quindi il Genoa alla decima giornata avanti con Taarabt prima della doppietta di Mertens e l’autogol di Zukanovic. Sul finire del girone di andata il rocambolesco 3-2 alla Samp col Napoli sotto due volte con Ramirez e Quagliarella e infine vincitore con le reti di Allan, Insigne e Hamsik. Prima di ieri sera anche il Bologna era stato ripreso e sorpassato dopo il gol di Palacio con l’autogol di Mbaye e la doppietta di Mertens.

C'E SEMPRE LA JUVENTUS NEL MIRINO - L'eccezione che conferma la regola? La Juventus, un nome legato indissolubilmente a questa corsa scudetto del Napoli. Proprio i bianconeri sono stati gli unici a impedire la rimonta al Napoli. Nello scontro diretto del girone di andata il gol dell'ex, uno dei tanti, di Higuain in avvio non è stato recuperato dagli uomini di Sarri. Insomma, è scritto nelle stelle. Napoli vs Juventus, fino alla fine.

Luca Fusco