Napoli spaventata, Ancelotti serafico: o si parte bene o sarà dura

12/08/2018 12:38

C'è una discrasia enorme tra la paura dei napoletani, sbigottiti per le difficoltà nelle amichevoli che si sono chiuse con il ko col Wolfsburg, e la seraficità di Ancelotti che dal primo giorno di ritiro all'ultima sconfitta di ieri non ha mai mostrato perplessità sulla rosa e sulle potenzialità della squadra. Non che gli sia piaciuto perdere con Liverpool e Wolfsburg ma nel tecnco prevale l'ottimismo che dal brutto anatroccolo che è sembrato questo Napoli estivo possa venir fuori un cigno elegante. Napoli è spaventata perchè questa squadra non ha quasi niente di quella che erano abituati a vedere con Sarri, perchè sul mercato si aspettavano ben altro, perchè dei nuovi acquisti Meret s'è infortunato subito, Karnezis ha fatto subito rimpiangere Reina, Malcuit è sembrato inadeguato e perchè gli spunti di Verdi e Fabiàn sono stati sporadici. E mentre l'Inter batte l'Atletico Madrid, il Milan si coccola Higuain subito in gol, la Juve fa festa a Cristiano Ronaldo ecco che sabato è già campionato. E sarà proprio l'avvio di stagione l'ago della bilancia: un calendario difficile (subito Lazio e Milan) per il Napoli e se non si parte bene sarà dura. Ancelotti getta acqua sul fuoco, parla di aspetto psicologico (“Dobbiamo essere preoccupati perché la preoccupazione ti fa dare di più. Eravamo preoccupato dopo il Liverpool e questo ci ha permesso di far bene contro il Borussia Dortmund, poi eravamo rilassati forse e abbiamo fatto una brutta partita. L'aspetto psicologico è importante, oggi è stata una brutta partita. Abbiamo toccato meglio il pallone dal punto di vista tecnico-tattico, ma siamo andati peggio in difesa. Facciamo fatica a pressare alti, non abbiamo i giusti tempi, in questo momento è meglio abbassare la linea, stare più compatti come fatto col Dortmund, così le cose hanno funzionato meglio. E' un processo che seguiremo, andremo avanti, ma ora bisogna avere un atteggiamento meno alto per avere vantaggi, c'era molta qualità in mediana, infatti il possesso è migliorato ma è peggiorato l'aspetto difensivo. Dobbiamo combinare meglio le cose”) conferma che Mertens non farà il centravanti ("La mia intenzione non è di far giocare Mertens come ala, ma vicino a Milik. Hanno combinato bene, è una soluzione offensiva importante. Sono giocatori di grande qualità e ci possono dare una gran mano davanti") e dice cosa si aspetta da questa stagione: "Si comincia per fare il massimo possibile e dal mio punto di vista per dare il mio contributo e la mia esperienza per far sì che questo gruppo esprima le sue qualità che sono tante. Sono felice che inizi il campionato, ora si inizia a fare sul serio e credo che nonostante queste sconfitte saremo pronti". Ma Napoli è pronta a dargli tempo?

Stefano Grandi