Napoli, mini-abbonamenti per la Champions: prove di pace o business?

18/09/2018 09:29

Sono due le “partite” che il Napoli gioca ogni volta, una in campo – con la squadra di Ancelotti che sta crescendo e che stasera debutta in Europa – e una sugli spalti e nei botta e risposta tra il presidente De Laurentiis e i tifosi. Dopo la protesta silenziosa nella gara con la Fiorentina per i prezzi alti dei biglietti, con 20mila spettatori sugli spalti, la società ha risposto annunciando prezzi popolari per la prossima sfida interna nell'infrasettimanale del 26 settembre col Parma. Ora De Laurentiis ha deciso anche un'altra strategia per le gare di coppa: un mini-abbonamento per la Champions per vedere le tre partite della fase a gironi con Liverpool, Psg e Stella Rossa al San Paolo. Una soluzione non nuova, né in Italia né all'estero, ma che non era mai stata adottata prima dal club partenopeo. Lo ha annunciato lo stesso patron da Belgrado, toccando il tema del caro-biglietti: “facile criticare ma bisogna conoscere i problemi, siamo passati dal 2017 da un costo di stipendi di 90 mln a 123 mln, c'è una differenza di 33 mln e come si coprono questi soldi? Non mi sembra che siano aumentati i diritti televisivi, se poi dobbiamo essere competitivi con Juve, Inter e Milan ed i prezzi nostri devono essere bassi...Allora io cosa avevo immaginato? Che con Lazio, Fiorentina, Inter, Roma, Juventus si potesse partire da questi euro in più, mentre con tutte le altre... Vedete con il Parma? Ora c'è una grande novità, quando c'è di mezzo la Champions bisogna comunicare prima i prezzi, si possono diminuire ma non aumentare. Comunicherò un abbonamento per vedere le partite di Champions ad un prezzo congruo e corretto, chi vorrà venire potrà farlo abbonandosi a tutte e tre le partite”. Il prezzo congruo e corretto si saprà a breve ma è una prova di pace o un altro modello di business? In passato i prezzi per le gare di cartello di Champions sono sempre stati molto elevati e sicuramente le partite con Psg e Liverpool sono da considerare alla stregua di big-match. Il popolo azzurro si fida a metà, la prima risposta sarà proprio l'affluenza per il prossimo match casalingo col Parma.