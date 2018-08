Napoli-Milan, probabili formazioni: Le scelte di Gattuso e Ancelotti

25/08/2018 13:36

Pochi spazi per i nuovi, tante conferme dello zoccolo duro dello scorso anno. Sia Napoli che Milan, che si affrontano stasera al San Paolo (diretta alle 20.30 su Dazn) cambiano poco: per i rossoneri è il debutto, visto che la gara col Genoa è stata rinviata dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi, per gli azzurri è l'occasione per mantenere il punteggio pieno dopo il successo sulla Lazio. Ancelotti intende dare fiducia a quasi tutti i protagonisti della vittoria all'Olimpico ma sfrutterà comunque la panchina, con Verdi e Mertens prime riserve. Unico dubbio tra i pali: salgono molto rapidamente le quotazioni di Ospina che potrebbe superare Karnezis e scendere in campo dal 1'. Nel Milan gli esterni d'attacco saranno Suso e Borini visto che Gattuso ha deciso di lasciare a centrocampo Bonaventura con Bakayoko che partirà dalla panchina. In difesa occhio a Musacchio: Caldara, ancora troppo abituato alla linea a 3, potrebbe partire dalla panchina. Queste le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3):Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Borini.