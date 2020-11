Napoli-Milan: le ultime dal campo

22/11/2020 18:50

Napoli e Milan si preparano a scendere in campo in una gara che potrà dire molto sulle ambizioni di tutte e due le squadre. Le vittorie di Juventus, Inter, Roma e Sassuolo mettono pressione a tutte a due le squadre. Dal San Paolo arrivano le ultime novità riguardo la formazione con Pioli (che non sarà presente dopo la positività al Covid) che dovrebbe dare spazio a un terzetto composto da Rebic, Calhanoglu e Saelemaekers alle spalle di Ibrahimovic. A centrocampo la coppia centrale sarà quella solita composta da Kessie e Bennacer, in difesa ci sarà il ritorno di Romagnoli accanto a Kjaer con a destra Calabria e a sinistra Hernandez. Il Napoli, invece, deve fare a meno di Osimhen dopo l’infortunio rimediato con la Nigeria. In porta ci sarà Meret, mentre a centrocampo sarà Bakayoko a fare coppia con Fabian Ruiz. L’unico dubbio riguarda il ruolo di trequartista centrale con il ballottaggio tra Elmas e Lozano. Sicuri di un posto invece sia Mertens che Insigne.