Napoli, la decisione di Ancelotti che sa di addio

07/12/2019 16:28

A meno di un paio d'ore dalla gara con l'Udinese, le indiscrezioni rivelano che il Napoli potrebbe aver messo da parte un pezzo di storia. Le ultime della vigilia raccontano di Ancelotti che avrebbe deciso di mettere da parte Mertens e Callejon per la gara in Friuli. Una decisione tecnica, ma chissà, forse anche dettato da considerazioni extracampo. Nelle ultime settimane si è scritto molto riguardo alla post partita di Napoli-Salisborgo: l'ammunitanamento, i capo-rivolta ed i pacieri. Ma le decisioni di Ancelotti ora sembrano spingere fuori dalla porta di casa due giocatori che hanno fatto la storia recente della formazione partenopea. Sia Mertens che Callejon sono in scadenza di contratto e dalla società sono arrivati pochi segnali in virtù di un possibile prolungamento. La situazione dello spagnolo sembra quella più delicata visto che si tratterebbe della terza esclusione consecutiva, un fatto mai avvenuto da quando è a Napoli. E per lui le strade dell'addio si potrebbero aprire già a gennaio. Mertens, invece, potrebbe rimanere fino a fine stagione con il belga che però sembra arrivato ai minimi termini nei suoi rapporti con tecnico e società.