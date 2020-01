Napoli-Juventus: le probabili formazioni

25/01/2020 13:11

Domani sera al San Paolo alle 20.45 si sfidano Napoli e Juventus in una gara che avrà moltissimi temi di interesse. Il Napoli vuole provare a dare continuità dopo la vittoria con la Lazio, mentre i bianconeri sono reduci da un periodo di risultati ma anche di prestazioni convincenti. Ma ovviamente i fari saranno tutti puntati sul ritorno al San Paolo di Maurizio Sarri. Il Napoli dovrà fare a meno ancora una volta di Koulibaly, fuori per infortunio anche Allan e Mertens con il brasiliano che ha avuto anche il permesso di tornare a casa dopo la nascita del figlio. In casa Juventus emergenza invece sulle fasce dopo l’infortunio subito da Danilo. Sarri dovrebbe affidarsi alla coppia Cuadrado-Alex Sandro. A centrocampo spazio a Betancourt mentre in attacco dovrebbe rimanere fuori Higuain, per lasciare spazio a Ronaldo e Dybala.

Napoli (4-3-3): Ospina,Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Ruiz, Fabian Ruiz, Demme, Zielienski, Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Betancur, Pjanic, Rabiot, Ramsey, Dybala, C. Ronaldo. All. Sarri