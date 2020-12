Napoli, Giuntoli fa chiarezza su Osimhen e nuovi acquisti

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky poco prima dell'inizio della sfida di campionato degli azzurri in casa della Lazio. Un intervento chiarificatore sul mercato, ma anche e soprattutto sulle condizioni dell'acquisto più costoso della storia partenopea.

Ecco le parole del ds del Napoli nel prepartita dell'Olimpico:

"Osimhen non è ancora in perfette condizioni, il nostro augurio è quello di riaverlo a gennaio. Noi lo aspettiamo per i primi del mese, vediamo in che condizioni sarà quando rientrerà da noi. Milik? Crediamo che un attaccante come lui faccia comodo a tante squadre, siamo convinti che troveremo la soluzione. Penso che voglia andare a giocare per essere pronto per l'Europeo, questa credo sia la sua volontà".