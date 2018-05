Napoli, giovedì cena fine stagione: entro quella data Sarri e Adl che faranno?

12/05/2018 10:13

L'appuntamento è fissato per giovedì, per la tradizionale cena di fine stagione del Napoli. Si aspettava di capire l'andamento della stagione (se gli azzurri fossero stati in corsa per il titolo sarebbe slittata dopo il 20 maggio) per decidere la data che è stata comunque cambiata. La prima data scelta era stata quella di martedì, poi la decisione di organizzare per giovedì. Il motivo? In questi 3 giorni, dalla trasferta di Genova al brindisi di fine anno, ci sarà l'atteso confronto tra Sarri e De Laurentiis. Finora – da gennaio in poi, quando ci fu un primo confronto in Toscana, a casa Sarri – i due si sono parlati solo a distanza. Messaggi sempre pù chiari da una parte e dall'altra. Il tecnico ha fatto capire che resterebbe volentieri solo a tre condizioni: che non venga smantellata la squadra con la cessione dei migliori, che vengano presi giocatori importanti e che venga aumentato il suo stipendio. L'allenatore teme di non riuscire a ripetere i risultati di questi anni se non si rafforza la rosa, ha paura che dopo la delusione per il mancato scudetto qualcuno dei protagonisti possa aver perso stimoli e lui stesso non vuole bruciarsi dopo aver acquistato credito internazionale. Dall'altra parte De Laurentiis è stato chirurgico nel presentare il conto della spesa al suo allenatore. Carezze e rimproveri per Sarri, cui vengono addebitate tre colpe su tutte: non aver valorizzato tutta la rosa, facendo giocare sempre gli stessi, aver spompato i titolarissimi ed aver snobbato l'Europa League. Il presidente ha voluto sottolineare che anche in passato il Napoli, senza Sarri e soprattutto senza grandi campioni, aveva centrato il secondo posto ed aveva fatto risultati importanti. Sia con Mazzarri che con Benitez. E ha fatto capire che qui comanda lui e che gli acquisti saranno dimensionati alle possibilità della società. Allo stato sembra un braccio di ferro relativo, perchè Sarri è propenso ad andar via e Adl non si strapperebbe i capelli ma ci sono due aspetti importanti. Il primo è quello economico ed è legato alla famosa clausola di 8 milioni che nessuno per ora sembra propenso a voler pagare. Il secondo è che De Laurentiis vuole scaricare le eventuali colpe dell'addio sul tecnico, per non mettersi contro i tifosi. Di certo c'è che non si farebbe il bene del Napoli a far continuare un matrimonio finito. Giovedì, durante la cena, si saprà come sono andate le cose con ogni probabilità. E se quel brindisi finale sarà di saluti o di nuove promesse.

Stefano Grandi