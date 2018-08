Napoli, forse il problema non era il Cavani: la difesa balla e Hamsik...

12/08/2018 15:20

L'estate a sognare Cavani, mesi a chiedere un top-player davanti – da Benzema a Morata, oltre al Matador – per poi scoprire che a una settimana dal debutto in campionato il problema vero del Napoli è un altro. Non in attacco dove Milik ha ripreso a segnare e dove soprattutto le bocche da fuoco non mancano (da Insigne a Callejon, passando per Mertens, Verdi, Zielinski) ma negli altri reparti. Archiviata l'ultima amichevole con tanto di sconfitta gli azzurri arrivano alla prima con la Lazio tra non poche perplessità. Alle rassicurazioni di Ancelotti fanno da contraltare le amnesie difensive e le difficoltà in diversi ruoli. Innanzitutto in difesa ma se per i centrali (sia Albiol che Koulibaly sono apparsi in ritardo) si spera sia solo un problema di condizione momentaneo e non di difficoltà a recepire i nuovi meccanismi difensivi, è sulle fasce che c'è da preoccuparsi. Per il gioco di Ancelotti gli esterni bassi sono fondamentali ma qui non c'è Cafu e neanche Marcelo. Si sapeva già che Hysaj non aveva le caratteristiche amate dal neo-allenatore azzurro e con Ghoulam fermo ai box (e così sarà fino ad ottobre), con Malcuit che al debutto ha palesato problemi e con Mario Rui che non offre garanzie assolute è lecito avere qualche dubbio. Dubbi che si estendono anche al centrocampo: dato per assodato che l'unico vero mediano è Allan e che senza di lui in mezzo si balla, resta ancora irrisolto il nodo-Hamsik. Saprà il capitano calarsi al meglio nel ruolo di regista? Finora nelle gare con avversari veri ha deluso, già con la Lazio sarà un test fondamentale per capire se è o meno un rischio mettere lo slovacco play davanti alla difesa. Aspettando i progressi dei nuovi (Fabiàn in primis) c'è anche l'incognita portiere a turbare i sonni dei tifosi. Karnezis non è né Reina né Meret, e si vede. Insomma non era Cavani l'uomo che forse serviva a questa squadra ed anche se di tempo (sia pur poco) ce ne sarebbe ancora fino al 17 agosto quando chiuderà il mercato, l'impressione è che non si andrà al di là di un altro portiere. Basterà?

Stefano Grandi