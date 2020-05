Napoli e Inter beffate: Kumbulla sceglie un’altra strada

19/05/2020 18:29

Sono tutti pazzi di lui, ma in questo momento Marash Kumbulla gioca a “nascondino”. O almeno fino ad ora. Il difensore classe 2000 dell’Hellas Verona è finite nel mirino di tanti club importanti grazie alle prestazioni di questa stagione. La prima squadra a fare un vero tentativo nei suoi confronti è stato il Napoli già nel corso della sessione di mercato di gennaio, ma il difensore ha preso tempo. Nelle ultime settimane però sembrava l’Inter la squadra in pole position per assicurarsi le sue prestazioni, ma anche stavolta Kumbulla sembra aver stupito tutti. Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il giovanissimo difensore sarebbe ora a un passo dalla Lazio; avrebbe già dato la sua disponibilità a trasferirsi nella capitale. Ma resta ancora un ostacolo da superare visto che la richiesta del Verona è di circa 30 milioni, con i biancocelesti che vorrebbero invece ottenere uno sconto.