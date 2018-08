Napoli, Ancelotti: Non butto via il lavoro di Sarri, ma cerco di perfezionarlo

29/08/2018 14:48

Qualche amichevole zoppicante ha deviato i distratti sulle vere potenzialità del Napoli. L'addio di Sarri lasciava presagire ad un nuovo ciclo, e in parte così sarà. Ma il colpaccio di De Laurentiis è inevitabilmente lui, Carlo Ancelotti. L'attuale allenatore dei partenopei ha iniziato alla grande questo campionato con due vittorie di prestigio su Lazio e Milan. Due vittorie che hanno messo in luce il carattere della squadra, mai doma e abile di ribaltare l'inerzia del match, nonostante lo svantaggio iniziale. Forse meno bella rispetto allo scorso anno, ma sempre cinica. Una squadra che lotterà fino alla fine su tutti i fronti, com'è nello stile di Ancelotti. Il tecnico ha parlato su DAZN del suo lavoro e del futuro cammino del Napoli: "Ogni allenatore ha le proprie idee, sul calcio, sulla filosofia di gioco, bisogna cercare poco a poco di portarle, senza buttare ciò che di buono è stato fatto nel passato. Sarri ha fatto un lavoro eccelso, e io devo perfezionarlo, cercando di cambiare moduli e sistemi di gioco in base alle caratteristiche dei miei calciatori, e non viceversa. Pressione? Ci sono abituato. Sembro calmo e pacato, ma la pressione è il pane per andare avanti. L'importante è staccare ogni tanto e non essere sotto stress".