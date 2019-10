Nainggolan: Solo all'Inter dicevano certe cose su di me

16/10/2019 14:43

""All'Inter dicevano che ero uno spacca spogliatoio ma non è così, non ho mai creato problemi a nessuno e per questo motivo, se chiedi in giro, ti risponderanno tutti che sono un grande”. Radja Nainggolan si confessa a Dazn. Il belga si trova bene in Sardegna ("A Cagliari sono cresciuto come uomo, qui si sorride con poco") e replica così alle accuse di essere un rovina squadre: "Quando sono arrivato qui a Cagliari è stato un po' come rivivere la mia adolescenza, anche se con tanto mare e con tanto sole in più. Io un solitario, non è vero, io non sto mai da solo".