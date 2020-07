Mou sfida il Covid per abbracciare un amico

05/07/2020 15:01

Pronto anche a sfidare le norme anti-Covid. Josè Mourinho non vuol sentir parlare di distanziamenti e di zero contatti fisici quando si parla di Carlo Ancelotti. I due domani saranno di fronte nella sfida tra Tottenham ed Everton e il portoghese dice chiaramente: "Penso che chiunque nel calcio ammiri Carlo Ancelotti come allenatore e come persona e chi non lo conosce come persona, lo conosce come allenatore a me come persona piace moltissimo ed è stato ed è ancora uno dei migliori allenatori al mondo degli ultimi vent'anni. Penso che sia un privilegio per la Premier aver ritrovato Carlo e che sia un privilegio per l'Everton averlo come allenatore. Ho avuto la fortuna di trascorrere del tempo con lui, credo che sia un tipo fantastico per cui penso che violerò l'obbligo di mantenere un metro di distanza per abbracciarlo".