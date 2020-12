Morto Diaconale, fu voce Lazio nel lockdown dei veleni

01/12/2020 08:50

Per tutto il lockodown è stata la voce della Lazio nel periodo dei veleni e delle accuse. In difesa di Lotito, a protezione della squadra, Arturo Diaconale si era scelto una tribuna social, facendosi poi sentire spesso anche in radio e in tv, per attaccare chi attaccava i biancocelesti nella sua qualifica di portavoce del club. Colpito però da un brutto male. Diaconale è morto nelle scorse ore a 75 anni. Ad annunciarlo è stato lo stesso club biancoceleste con un messaggio di cordoglio: "La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del portavoce del club, Arturo Diaconale, e si uniscono al dolore della famiglia".