Morace rivela cosa ha in più il Milan dell'Inter

25/12/2020 09:42

Con il Milan ha lavorato per un anno, come allenatrice della squadra Primavera, ma non è per affetto bensì per convinzione tecnica che Carolina Morace giudica i rossoneri i più belli del reame. L'ex ct della nazionale femminile ed ex bomber da record ritiene che la squadra di Pioli abbia qualcosa in più anche dell'Inter e lo spiega a Italia1