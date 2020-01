Momblano spiega cos'è la Juve ora e cosa potrebbe essere

13/01/2020 13:11

Articolata analisi sul momento della Juventus da parte di Luca Momblano. Il giornalista, esperto del mondo bianconero, fa il punto su Sportmediaset, questi i passaggi essenziali: "La Juventus dei 48 punti dopo 19 partite è ancora una somma di fattori. Lo è spesso stata in questi anni. Capita anche che la squadra non sia ancora neanche una somma indefinita di sarrismi. Questa Juve ha ancora il fine in testa, anche quando non sembra mettere in mostra i mezzi...Ma cosa è stata la Juventus di questi mesi e, soprattutto, cosa potrebbe essere? Alla prima domanda si risponde a soggetto a seconda della parte che si vuole tenere. Tutti hanno ragione, tutti hanno torto. Perfino Sarri tra fatti e parole ha un po’ ragione è un po’ torto....Insomma, può piacere tanto o piacere poco, ma quando la Juve fa sprazzi di Inter si dice che la Juve sia al 50%. Lo scontro diretto, la Champions nelle partite giuste e le verve giunte e disgiunte di Ronaldo e Dybala hanno fatto parte di una parte del rimanente. Ecco perché la dura vita di chi è costretto a vincere la si deve vivere a un certo punto da aristocratici e non da operai. Se ne hai la possibilità, ne vale la pena. Senza mai dimenticare le radici. Limando qualche gergo e qualche gesto di troppo. Ma di questi, se tutto va come deve, chi se ne ricorderà?".