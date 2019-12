Momblano: Juve meglio così, da secondi si ragiona meglio

02/12/2019 11:34

Va controcorrente Luca Momblano nell'analizzare il pari della Juve col Sassuolo. Il giornalista esperto de mondo bianconero su Sportmediaset si sofferma su diversi aspetti e sottolinea una cosa: "La Juve di colpi ne possiede tanti, magari non tutti belli da vedere, e la mission di Sarri da subito è stata quella di assortirli....Da secondi si ragiona meglio, perché vale da sveglia soprattutto quando credi di aver già fatto molto. E’ come quando fai un pari sul ring (da detentore) e salvi la corona e la pelle nel match che tutti davano per scontato. Un match di avvicinamento alla nuova difesa del titolo. Da secondi si ragiona sulle motivazioni, ecco perché. Motivazioni tirate in ballo senza peli sulla lingua dallo stesso Maurizio Sarri. Un confronto che non raccomando a nessuno, se il trainer è uno che tende a rinfacciarti tutto Un confronto che porterà alla partita in cui verosimilmente si vedrà il volto italiano della Juve di Sarri. Da lì in avanti sarà un campionato a carte scoperte...".