Moggi: Ecco il vero motivo per cui il Milan ha perso con la Juve

Più che l'arbitro potè il calo del Milan e ancor più la panchina lunga della Juve. Va ricercate in ragioni tecniche il ko dei rossoneri sabato contro i campioni d'Italia per Luciano Moggi. L'ex dg scrive su Libero: "I rossoneri non riescono a fare punti in questo stadio, anche quando lo meriterebbero. Gattuso si è confrontato a viso aperto con Allegri: bravo il Milan per 60 minuti, meno alla fine. È un classico di questa squadra frenare quando è in vista del traguardo. Il contrario esatto degli avversari. È bastato l' ingresso di Pjanic a dettare i tempi di gioco alla squadra e Moise Kean, con le sue caratteristiche di puro goleador, ha fatto il resto. L' impressione è che i rossoneri non abbiano nelle gambe i 90'. Da parte nostra pensiamo che la panchina bianconera abbia avuto un peso rilevante sull' esito dell' incontro. Compreso l' errore dell' arbitro Fabbri, che non concede un rigore a favore del Milan per fallo di mano di Alex Sandro. Leonardo si è lamentato pesantemente del direttore di gara che ha mantenuto la decisione iniziale, nonostante la chiamata del Var, ingaggiando una prova di forza con Calvarese. Ma allora il Var a cosa serve? Ai tanti che magnificano poi l' appassionante incertezza che regna per la qualificazione alla Champions, noi replichiamo che non è dovuta alle belle prestazioni ma all' andazzo altalenante di Roma, Lazio e Milan. I 32 punti che le dividono dalla prima ne sono la conferma".