Moggi: Ecco come ho creato io il Conte allenatore

06/10/2019 13:39

Si prende tanti meriti per la riuscita di Conte come tecnico. Luciano Moggi su Libero spiega che fu lui ad offrirgli il posto di allenatore della Primavera della Juve, appena si ritirò dal calcio. Ma Conte rifiutò garbatamente, chiedendogli di aiutarlo a diventare allenatore professionista. Così Moggi lo mandò a Siena, a fare il secondo di Luigi De Canio. Lì, però, peccando di ingenuità, Antonio criticò il mister, sbagliando e fu proprio Moggi a rimproverarlo. “Cercai di fargli capire che al Siena non poteva trovare la perfezione essendo, la società toscana, da poco salita in serie A”. Conte accettò la ramanzina e da quel momento spiccò il volo. Anche da giocatore Antonio era già allenatore, racconta Moggi. “Nell’intervallo delle gare non mancava mai di comunicare le proprie sensazioni sulla squadra al mister. Stasera lui juventino di estrazione farà tutto il possibile perché l’Inter possa prevalere, provando magari un po’ di rimorso…”.