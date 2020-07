Moggi: Dybala l'avevano già venduto al Tottenham

04/07/2020 10:31

Oggi è il trascinatore della Juventus, il vero uomo squadra forse ancor più di Ronaldo, la Joya da tenere stretta e blindare con un rinnovo di contratto super ma Paulo Dybala la scorsa estate era nella lista dei partenti. Lo ricorda Luciano Moggi. L'ex dg della Juventus su Libero parla della lotta a distanza tra Juve e Lazio e sul successo dei bianconeri col Genoa scrive: "Con tre giocate spettacolari e altrettanti gol, i bianconeri si sono presi i tre punti,importanti per mantenere inalterato il vantaggio sulla Lazio. È stato ancora una volta Dybala a sbloccare il risultato, poi Ronaldo e infine Douglas Costa. Ancora una volta si è potuto ammirare in campo un Paulo trascinatore che ha lasciato di stucco il povero Perin per l’1-0 con una prodezza balistica da gran campione. Con ciò dimostrando come il ragazzo abbia saputo reagire al Covid e si sia anche messo alle spalle quanto capitatogli nel passato campionato quando fu praticamente ceduto al Tottenham: rifiutato allora il trasferimento, adesso è in attesa di rinnovo di contratto da parte della Juve, con relativo aumento di stipendio. Sono cose che capitano nel calcio".