Moggi al veleno: Sarri si fa fare la formazione dai tifosi

24/12/2019 13:42

Tridente bocciato e allenatore dietro la lavagna. Nel suo editoriale su Libero Luciano Moggi se la prende con Sarri e scrive: "Preso dalla voglia di stupire, il mister ha usato il super tridente anche contro la Lazio in Supercoppa sbagliando grossolanamente: non devono essere i tifosi a suggerire la formazione. Eppure, il guaio non è la fase offensiva ma la difesa, che subisce tre reti". L'ex dg della Juve attacca: "Hanno vinto i romani, ha perso Sarri, troppo vicino al sentimento popolare juventino che invocava a gran voce il tridente, convinto di potersi divertire. E Sarri, preso anche dall’entusiasmo per aver vinto a Genova contro la Sampdoria (con in campo i tre fenomeni), si è adeguato all’opinione pubblica sconfessando, tra l’altro, quanto aveva detto in conferenza stampa dopo la vittoriosa partita contro l’Udinese".