Mistero algoritmo: Ecco la classifica di A se si adottasse questo sistema

01/06/2020 08:24

Dopo aver sentito il piano-C del presidente della Figc Gravina, ovvero l'algoritmo per stabilire i verdetti se una nuova emergenza sanitaria obbligasse il calcio a fermarsi di nuovo la stragrande maggioranza dei club la considera una strada impraticabile, posizione che verrà resa esplicita al prossimo Consiglio Federale. E anche il piano B, quello dei playoff e playout da far partire in caso di stop non definitivo, convince pochi. Il Corriere dello Sport ha provato a definire un eventuale classifica con media ponderata. Il primo ostacolo da superare sarebbe quello del diverso numero di gare disputate: a oggi ci sono 8 squadre con una partita in meno. E la media punti non basta. Ecco perché in Italia hanno pensato alla media ponderata, idea presa in prestito dalla League One e Two (Serie C inglese): si tratta di calcolare la media punti delle gare giocate in casa e moltiplicare questo numero per 19. Stessa storia per le partite in trasferta. Il punteggio ideale, in proiezione, deciderebbe la classifica. LA CLASSIFICA - Nell'analisi del CorSport, la Juventus sarebbe campione d'Italia con 92 punti; Lazio seconda a 90. Inter a 82 e Atalanta a 73. Roma e Napoli in Europa League, mentre il Milan scivolerebbe dal settimo al nono posto. Sarebbe salvo invece il Torino, così come Samp e Genoa. Retrocesse Spal, Brescia e Lecce.