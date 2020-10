Mirante: Alla Juve i guanti me li regalò van der Sar

31/10/2020 12:27

Oggi alla Roma si gioca il posto con Pau Lopez ma Antonio Mirante ha avuto un passato alla Juve. Preso dalla serie D finì inizialmente agi Allievi dei bianconeri ma il portiere campano ricorda a Sportweek quanto furono difficili i primi tempi a Torino. Lui voleva giocare e non far panchina ma per tre anni rimase a fare il dodicesimo:

A un Torneo di Viareggio faccio l’ultima partita del girone, che non contava niente. I miei genitori erano venuti a vedermi. Passeggio con loro e gli dico: “Non so se ho voglia di continuare. Forse la mia realta? e? quella della serie D in Campania”. E mio padre: “Guarda, se giochi come oggi hai ragione”. Quelle parole furono una scossa





Poi la svolta e la storia è cambiata, grazie anche a Van der Sar che gli regalòun paio di guanti perche? lui non avevo sponsor.

Era uno dei primi nel suo ruolo a saper giocare benissimo coi piedi. Ha avuto la sfiga di commettere un paio di errori determinanti, uno dei quali costo? alla Juve lo scudetto a vantaggio proprio della Roma.

Inine elogi per Buffon: per Mirante a lui il Signore ha poggiato la mano sulla testa e gli ha detto: tu sei nato portiere.