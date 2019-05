Milannews inchioda Gattuso: Ecco perchè ha fallito in ogni caso

19/05/2019 08:41

Comunque vada sarà una delusione. Il Milan scoprirà presto se potrà partecipare a una coppa europea ma secondo Milannews anche arrivando quarto avrebbe fatto meno delle aspettative. Nel suo editoriale odierno il portale rossonero prende posizione contro il tecnico (che ieri aveva escluso la parola fallimento anche in caso di quinto posto). Questi i punti salienti dell'articolo: "Massimo rispetto quindi per Gattuso, è però impossibile fare finta di niente su quanto non ha funzionato in stagione. Rispetto al 2017-18 il Milan ha appena due punti in più. L'anno scorso Gattuso, arrivato a campionato in corsa e costretto a rimettere insieme i cocci di una preparazione - si disse allora - sbagliata e di un mercato tanto faraonico quanto inconcludente, fu risparmiato dalle critiche . Alibi che adesso non reggono più visto che in estate tutto è stato fatto in nome delle esigenze del tecnico calabrese.

Altro argomento delicato quello della qualità del gioco. Dopo un avvio di campionato incoraggiante, il prosieguo della stagione del Milan, almeno dal punto di vista estetico, è stato un pianto.

Terzo elemento a pesare sul giudizio nei confronti del tecnico è il calo evidente delle quotazioni di molti calciatori milanisti. Da Suso a Calhanoglu, da Castillejo a Laxalt, da Kessiè a Conti, da Biglia al sempre rotto Caldara, in tanti hanno visto crollare le proprie azioni.

Ad inizio stagione quella rossonera era considerata una delle migliori squadre ai nastri di partenza. C’era addirittura chi affermava che solo il Milan avrebbe potuto contendere alla Juve il Tricolore. Certo, ci sono stati gli infortuni a catena (da cui non è che le altre squadre siano rimaste immuni), però poi a gennaio ci sono stati innesti importanti. E anche allora tutti a parlare di Milan principale candidato ad un posto Champions.

credo di poter affermare con convinzione che quella rossonera non sia inferiore ad Atalanta, Roma, Torino e Lazio. E che se una di queste squadre farà più punti del Milan la colpa non potrà essere imputata al destino cinico e baro.