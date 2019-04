Milannews: Gattuso, non puoi cambiar modulo ogni 10 minuti

21/04/2019 08:34

Va sotto accusa anche da parte di Milannews. Rino Gattuso è stato indicato anche dai tifosi come il principale responsabile del pari di ieri col Parma. Il portale rossonero, nell'editoriale odierno, rilancia e scrive tra l'altro: "Tentando un’improbabile giustificazione di fronte all’ennesima bruttissima prestazione del Milan, il tecnico calabrese si è incartato da solo: «Non ci hanno mai impensierito, è stato un solo episodio a fregarci».

Strano, perchè ad analizzare bene la partita, benchè abbia affrontato il match con 5 difensori di ruolo e con l'unico obiettivo di presidiare strenuamente la propria area di rigore, il Parma ha creato molto più di quanto fatto da Romagnoli & compagni.

Gattuso ha parlato di squadra vuota, di approccio sbagliato, di mancanza di grinta, di troppi errori, di giocate da polli. Elementi che già presi singolarmente dovrebbero rappresentare più di un campanello d’allarme per qualsiasi squadra, figuriamoci se messi tutti insieme nella disamina della stessa partita dall’allenatore della squadra in questione. Quello stesso allenatore che, diciamolo fuori dai denti, non è che abbia contribuito alla chiarezza di idee dei suoi ragazzi: alla media di un cambio di modulo ogni 10 minuti, il Milan a Parma ha sfoggiato nell’ordine il 4-3-3 d’ordinanza, poi sostituito dal 3-4-2-1, poi dal 3-5-2, poi dal 4-4-2, di nuovo dal 4-3-3, per finire con il 5-5-5 di Oronzo Canà con cui i rossoneri hanno chiuso orgogliosamente il match al Tardini.

La verità è che con questa andatura non si va da nessuna parte, malgrado le avversarie stiano facendo di tutto per far restare il Milan aggrappato al quarto posto. Serve un cambio di passo deciso ed immediato.

Con il passo del gambero di Milan, Lazio, Roma e Atalanta, ormai è rientrata in gioco anche la squadra di Mazzarri. Meno male che il campionato è quasi finito, altrimenti avrebbero potuto sperare in un posto Champions pure Sassuolo e Bologna.