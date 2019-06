Milannews fissa il prezzo giusto per Donnarumma

30/06/2019 09:10

Il futuro di Gigio Donnarumma è ancora in alto mare. Mentre la trattativa col Psg stenta a decollare prende posizione anche Milannews. Nell'editoriale di Fabrizio Tomasello si fissa il prezzo del portiere. Questi i punti salienti: "IL classe ’99 Donnarumma dovrebbe valere solo 50 milioni?

Stiamo parlando di uno dei portieri più forti al mondo già oggi, pronto a diventare il numero uno assoluto al massimo in un altro biennio...

Secondo gli esperti di mercato la ragione sarebbe da ricercare nel fatto che a Gigio siano rimasti solo due anni di contratto e non ci sia ancora trattativa per il rinnovo. Ora, premesso che due anni di contratto sono un’eternità per un calciatore, c’è da capire perchè ogni volta che è interessato a calciatori anche con un solo anno di contratto il Milan si veda abitualmente sbattere la porta in faccia alla richiesta di eventuali sconti, nel caso di Donnarumma invece bisogna accettare serenamente l’idea della "svendita".

A parte che Gigio non sembra avere alcuna intenzione di lasciare il Milan, è importante chiarire che il Milan può rassegnarsi e rinunciare ad una delle sue colonne portanti, ma il prezzo deve essere quello giusto. Lasciar partire un autentico fuoriclasse di appena 20 anni, già titolare della nazionale italiana e titolare da 4 anni di un club prestigioso come quello rossonero, un portiere capace di garantire almeno 10-15 punti a campionato, può forse essere un sacrificio necessario, ma che sia fatto alle condizioni migliori. Ad esempio Areola più 50 milioni cash. Ecco, su queste basi forse si può tornare a trattare con il Psg. Altrimenti si punti a vendere qualche altro rossonero e si blindi definitivamente Donnarumma".