Milannews: Ecco perchè Milan e Roma sono diventate vere rivali

14/07/2019 11:32

Obiettivi di mercato spesso simili, un doppio ex (il ds Massara passato da una parte all'altra) ma non solo. Milannews spiega perchè Milan e Roma sono diventate acerrime rivali. Ecco i punti salienti dell'editoriale odierno: "Si fa un gran parlare in questi giorni dei tanti duelli rusticani con la Roma. Oggi in bilico c’è il francese Veretout, che ancora potrebbe finire sia a Milanello che a Trigoria, ma a ballare tra i due club ci sono stati Mancini, Mariano Diaz, Bennacer, Diawara, Almendra, etc. etc. Per non parlare dei vari nomi di una squadra accostati all’altra e viceversa: Schick, Suso, Cutrone, Andrè Silva, Lorenzo Pellegrini. Una rivalità tutt’altro che casuale, considerato che tolte Juventus, Napoli e probabilmente anche l’Inter di Conte, al momento una spanna abbondante sopra tutte le altre, Milan e Roma sembrano le maggiori indiziate a contendersi l’agognato quarto posto che potrebbe cambiare il destino del club che raggiungerà l’obiettivo. Con il permesso naturalmente di Atalanta, Lazio e pure del rinvigorito Torino di Cairo. Ecco spiegata la ragione per cui le due società si controllano e si marcano a vicenda, consapevoli che dai movimenti estivi dell’una o dell’altra potrebbe delinearsi un futuro più o meno roseo".