Milannews: Bisogna sperare solo in Ronaldo, forza Juve

12/05/2019 09:19

La speranza resta viva, il successo sulla Fiorentina autorizza a non mollare ma il Milan sa che non può contare solo sulle sue forze per andare in Champions. Anche vincendo le restanti due partite deve sperare in un passo falso dell'Atalanta ed ecco che diventa - incredibile a dirsi - necessario tifare per la Juve, prossimo avversario degli orobici. Milannews nel suo editoriale sottolinea: "Adesso tocca tifare Juventus, una cosa che ai tifosi milanisti provocherà l’orticaria, ma i bianconeri di Allegri si stanno rivelando i veri arbitri della corsa al quarto posto che si fa sempre più intricata...

Per i rossoneri c'è da augurarsi esclusivamente una vittoria della Juventus per sperare di agganciare l’Atalanta e di fatto superarla visto il vantaggio del Milan negli scontri diretti. Ma tolto Cristiano Ronaldo, l’unico che anche in queste partite inutili giocate dai torinesi a campionato già vinto ci mette l’anima per vincerle tutte, chi altri può garantire lo stesso rendimento? Tra valanghe di infortunati e assenza di stimoli è difficile prevedere una Juventus con il coltello tra i denti per ribaltare l’invincibile Atalanta delle ultime settimane. È pur vero che mercoledì gli orobici sono chiamati a disputare la finale di Coppa Italia contro la Lazio e c’è da augurarsi che questo appuntamento possa prosciugare un po’ energie psicofisiche agli atalantini. Anche perchè a qualcosa il tifoso rossonero deve pure appigliarsi".