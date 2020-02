Milan-Torino, probabili formazioni: Le scelte di Pioli

16/02/2020 12:00

In vista della gara con il Torino di domani sera Pioli potrebbe schierare la formazione vista in Coppa Italia contro la Juve, con Calabria al posto di Conti squalificato: completano la difesa Kjaer, Romagnoli ed Hernandez, mentre in mezzo spazio a Bennacer e Kessie, col trio dietro la punta Ibrahimovic ancora composto da Castillejo, Calhanoglu e Rebic. Assenti Krunic, Biglia e Duarte per squalifica. Nel Torino Ansaldi parte favorito su Ola Aina. Pacchetto offensivo confermato, lo stesso visto al debutto di Longo sulla panchina del Toro, contro la Samp. Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

TORINO (3-4-3: Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer. All. Longo