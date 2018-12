Milan-Torino, le ultime: Gattuso ha scelto la formazione

09/12/2018 11:59

Nel segno di Gigi Radice, scomparso venerdì e che ha fatto la storia dei due club, stasera si gioca a San Siro Milan-Torino. Formazione decisa per Gattuso che recupera Higuain dopo la squalifica post rosso con la Juventus. L'attaccante argentino tornerà al centro dell'attacco e potrebbe farlo al fianco di Cutrone, in gol anche col Parma. Possibile ritorno al 4-4-2 con Suso a destra e Calhanoglu a sinistra. In difesa ancora out Musacchio, Caldara e Romagnoli: il centrale con Zapata sarà Abate. Nel Torino in attacco possibile panchina per Zaza, a centrocampo rientra Baselli che giocherà al fianco di Rincon e di Meitè, tra le sorprese di questo campionato. Confermato a sinistra Ansaldi. Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-4-2): Donnarumma G.; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. A disposizione: Reina, Donnarumma A., Conti, Simic, Laxalt, Mauri, Halilovic, Bertolacci, Montolivo, Borini, Castillejo. Allenatore: Gattuso.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Baselli, Meitè, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Moretti, Lyanco, Bremer, Aina, Lukic, Soriano, Edera, Parigini, Berenguer, Zaza. Allenatore: Mazzarri.