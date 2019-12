Milan, Serafini: E' un tradimento, bisogna chiedere scusa a tutti

22/12/2019 15:52

"E' una giornata in cui va chiesto scusa a tutti. Pensavo che la squadra avesse capito lo spirito e la maglia che indossano e invece sono andati a Bergamo con le valige pronte per le vacanze". A Milan tv parla Luca Serafini. Il giornalista esperto del mondo rossonero è duro: "Pensavamo di aver trovato finalmente una squadra, oggi abbiamo perso tante certezze. E' un tradimento nei confronti dei tifosi e di Pioli che ha sempre speso belle parole nei confronti dei giocatori. Ci sono alcuni che chiedono il posto in squadra e poi fanno queste figure. Io avevo delle convinzioni dopo le ultime settimane e invece tutte le certezze sono state sgretolate in 90'. Ci sono ancora dei problemi strutturali, dalla società alla dirigenza, fino all'allenatore ai giocatori che oggi sono i primi colpevoli di questa situazione".