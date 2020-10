Milan-Roma, probabili formazioni e dove vederla

25/10/2020 14:34

Grande attesa per il posticipo di serie A in programma domani sera a San Siro (diretta tv su Sky, ai canali Sky Sport Serie A, canale 202, e Sky Sport, 251) La sfida sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l’app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser. Scelte fatte da Pioli e Fonseca per le formazioni.

Milan-Roma, le scelte di Pioli

Per Milan-Roma senza Calhanoglu, ancora out dopo la distorsione alla caviglia, Pioli schiera in difesa Calabria al posto di Dalot mentre Bennacer torna dal 1' a centrocampo. Alle spalle di Ibra giocheranno Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafa Leao.

Milan-Roma, le scelte di Fonseca

Per Milan-Roma Fonseca schiera tra i pali Mirante, In difesa vista l’assenza di Smalling, la difesa composta da Kumbulla, Mancini e Ibanez. Sulle fasce largo a Santon e Spinazzola. Sulla trequarti pronti Pedro e Mkhitaryan a sostegno dell’unica punta Edin Dzeko.

Milan-Roma, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): 99 Donnarumma; 2 Calabria, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Theo Hernandez; 79 Kessié, 4 Bennacer; 56 Saelemaekers, 21 Diaz, 17 Leao; 11 Ibrahimovic. All.: Stefano Pioli.

ROMA (3-4-2-1) 83 Mirante; 24 Kumbulla, 13 Mancini, 3 Ibanez; 18 Santon, 7 Pellegrini, 17 Veretout, 37 Spinazzola; 77 Mkhitaryan, 11 Pedro; 9 Dzeko. All.: Paulo Fonseca