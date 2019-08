Milan, quanti assenti nei convocati per test col Cesena

16/08/2019 13:54

Sarà privo di parecchi giocatori il Milan per l'ultimo test pre-season di domani al Manuzzi (ore 20.30) contro il Cesena. Il tecnico Giampaolo, a Milanello, ha diramato l'elenco dei convocati per Sono 23 i giocatori a disposizione di Mister Giampaolo, compresi Kessié e Duarte, out invece Reina, Bennacer, Krunic, Leao e Laxalt. Ecco la lista completa:

PORTIERI

Donnarumma A., Donnarumma G., Soncin.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli, Strini?.

CENTROCAMPISTI

Biglia, Brescianini, Çalhano?lu, Kessié, Mioni?, Paquetá.

ATTACCANTI

Borini, Castillejo, Maldini, Pi?tek, André Silva, Suso.