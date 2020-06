Milan, nell'amichevole in famiglia brilla un "dimenticato"

06/06/2020 12:48

Prove tecniche di coppa Italia. Test in famiglia oggi per il Milan al centro sportivo di Milanello: Stefano Pioli ha utilizzato il 4-3-2-1 come modulo di base in vista della sfida di venerdì prossimo contro la Juventus schierando titolari contro riserve. Il primo tempo si è concluso 0-1 con rete di Olzer, nella ripresa i titolari hanno dilagato, portandosi sul 3-1 grazie ai centri di Paquetà, Bonaventura e ancora Paquetà. Stefano Pioli ha alternato anche il 4-3-2-1. Questa la formazione dei titolari: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu, Paquetà; Rebic.