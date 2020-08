Milan, Mirabelli: C'è un colpo di cui vado fiero

06/08/2020 08:38

La sua avventura al Milan non è stata lunga, ma Massimiliano Mirabelli è rimasto nell'immaginario collettivo come un dirigente che ha segnato parte della storia rossonera. Intervistato da Tuttosport l'ex ds parla di tutto, a cominciare da Donnarumma: "Sono convinto che il Milan e Donnarumma faranno ogni sforzo per continuare insieme lungo una strada che sarà lastricata di successi. Gigio ha soltanto 21 anni, eppure ha già giocato 203 gare ufficiali in rossonero e 19 partite con l’Italia, della quale è titolare: senza nessuna ombra di dubbio egli è uno dei più forti portieri del mondo. Giocherà mille partite fra club e Nazionale. Quanto vale? Io dico 100 milioni e non credo di esagerare. Sono felice di essere stato io, tre anni fa, a convincerlo a rimanere in rossonero. Diciamo che questo è stato il più bel regalo che potessi fare al Milan".

Mirabelli orgoglioso per Calhanoglou

C'è un altro giocatore di cui va orgoglioso Mirabelli ed è Calhanoglou: "È stato un colpo di cui vado fiero. Ero certo che avrebbe sfondato: in Pioli ha trovato l’allenatore ad hoc per valorizzare le sue qualità". Poi gonfia il petto anche su altri colpi: "Kessie è tornato sui livelli dell’Atalanta che ci indussero ad acquistarne il cartellino; c’è Conti, ?contro il quale la jella si è accanita per via dei due gravi infortuni, ma stiamo parlando di un giocatore che ha soltanto 26 anni e ancora una grande carriera davanti a sè. Prima parlavamo del rinnovo di Donnarumma: aggiungerei quello di Calabria, di Romagnoli e di Gabbia che è un 1999 come Cutrone. Lo voleva il Bari in B, lo convinsi a restare e ancora mi ringrazia. La cessione al Wolverhampton fruttò 22 milioni di euro, questa si chiama patrimonializzazione felice".