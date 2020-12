Milan, Maldini: Ecco quello che dobbiamo guardare

Prima della gara del suo Milan con il Parma, Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Sky per fare il punto della situazione a cominciare dalla telefonata tra lui e Andrea Pirlo nel corso dell’estate appena passata.

Nel corso dell’intervista il dirigente del Milan rivela di aver chiamato l’attuale allenatore della Juventus.

Non sapevo neanche se sarei rimasto a dire la verità. Quindi l’ho chiamato per complimentarmi per il suo incarico con l’Under23 e come battuto gli ho chiesto se non avrebbe preso il posto nella prima squadra.

Il diesse rossonero parla anche del campionato del suo Milan e degli obiettivi per la stagione.

Non facciamo calcoli, l’unica cosa che ci interessa guardare è che se stasera vinciamo avremo 7 punti di vantaggio sulla quinta in classifica, con la Lazio e l’Atalanta che sono a 12 punti. Ma se non dovessimo vincere non sarebbe certo un dramma. Abbiamo la leggerezza di essere lì, non lo consideriamo un caso, ma decisamente non in linea con quelle che erano le nostre aspettative quando abbiamo cominciato la stagione.