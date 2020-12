Milan-Lazio: dove vederla e probabili formazioni

22/12/2020 14:02

Sfida molto delicata quella del Milan che domani ospita alle 20.45 la Lazio. I rossoneri vogliono chiudere il 2020 in testa alla classifica ma per farlo hanno una sola possibilità, quella di battere la formazione di Simone Inzaghi. Il team biancoceleste non ha cominciato la stagione nel migliore dei modi, ma nelle ultime giornate sembra in grande crescita come dimostra anche la vittoria conquistata contro il Napoli.

Milan-Lazio: dove vederla

La gara tra Milan e Lazio andrà in scena domani alle 20.45 allo stadio San Siro di Milan. La gara sarà trasmessa in esclusiva di DAZN e sarà visibile sul canale DAZN1 (209 del satellite), ma sarà possibile anche seguire la gara in streaming attraverso il sito ufficiale di DAZN.

Le probabili formazioni

Ancora senza Ibra. I rossoneri devono fare ancora una volta a meno del loro giocatore faro che non ha recuperato dall’infortunio alla coscia rimediato contro il Napoli. Assente anche il pilastro della difesa Kjaer con Pioli che dovrà fare a meno anche di Gabbia. Ma la vera emergenza è quella nella parte mediana del campo con Kessie squalificato, Bennacer indisponibile e Tonali in dubbio per un problema all’adduttore. L’unico centrocampista disponibile è Krunic. In attacco la situazione non è di molto migliore con Rebic ancora in dubbio. La Lazio dovrà fare a meno di Acerbi, in difesa quindi spazio a Hoedt. In mezzo al campo toccherà ad Escalante e a Marusic, in attacco Caicedo scalpita per una maglia da titolare.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaerkers, Calhanoglu, Rebic, Leao. All. Pioli

Lazio (3-5-2): Reina, Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic, Immobile, Caicedo. All. S. Inzaghi