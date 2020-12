Milan, forfait dell'ultim'ora tra i convocati di Pioli

06/12/2020 11:17

L'assenza di Ibrahimovic, Leao e Kjaer, infortunati, era abbondantemente prevista per la trasferta di stasera a Genova con la Sampdoria ma si è aggiunto in extremis un altro forfait per il Milan. Pioli, che torna in panchina dopo essere risultato negativo all'ultimo tampone riprendendo la squadra lasciata a Bonera in queste ultime gare, deve fare a meno anche di Bennacer che non è stato convocato. Questa la lista completa dei rossoneri per la partita con i blucerchiati

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Mioni?, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Colombo, Maldini, Rebi?.