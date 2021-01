Milan, Condò: La grandezza di Pioli in una scelta

05/01/2021 17:53

Il Milan non può più essere considerata la grande sorpresa del campionato. Ormai i rossoneri sono una realtà del nostro campionato e domani si giocano una fette delle loro ambizioni contro la Juventus, in una gara che torna a decidere le sorti tricolori. Il leader di questa squadra è Stefano Pioli. Arrivato a Milano per fare da traghettatore ha convinto tutti sulle sue qualità di allenatore, ha creato un gruppo forte e coeso capace di superare gli ostacoli che si trova davanti.

Condo: Scelta da grande allenatore

A esaltare le caratteristiche e la bravura di Pioli è anche Paolo Condò che ai microfoni di Sky esalta il tecnico del Milan e fa notare un particolare.