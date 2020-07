Milan-Cagliari, probabili formazioni

31/07/2020 13:30

Milan-Cagliari, Pioli vuole chiudere bene il campionato, certamente evitare la prima sconfitta dal rientro dopo il lockdown. Ecco quindi che i rossoneri dovrebbero giocare in formazione tipo. Unico cambio obbligato, Leao a sostituire lo squalificato Rebic. Occhio però al Cagliari, con Zenga che gioca quasi un derby e vuole bissare il successo contro i campioni d'Italia della Juventus. Si gioca sabato 1 agosto con diretta Sky dalle 20.45.

Milan-Cagliari, le scelte di Pioli

Per Milan-Cagliari, Pioli dovrà rinunciare a Rebic e a capitan Romagnoli. Al loro posto Leao e Gabbia. In porta Gigio Donnarumma. In difesa, Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernanrdez. Kessie e Bennacer confermati come mediani di rottura dietro al trio di mezze punte Saelemaekers, Calhanoglu e Rafeal Leao. In avanti Ibra.

Milan-Cagliari, le scelte di Zenga

Per Milan-Cagliari, Zenga dovrebbe concedere ancora spazio al sorprendente Gagliano ammirato con la Juve. Al suo fianco Simeone, con Joao Pedro a illuminare. A centrocampo spazio a Nandez, Ladinetti e Ionita. La porta difesa da Cragno mentre la difesa a quattro vedrà Pisacane, Walukiewicz, Klavan e Lykogiannis.

Milan-Cagliari, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rafael Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Ladinetti, Ionita; Joao Pedro; Simeone, Gagliano. All.: Zenga