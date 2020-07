Milan-Bologna, le ultime sulle formazioni: Le scelte di Pioli

18/07/2020 09:37

Milan-Bologna è l'ennesima occasione per Pioli di mettere in crisi la società, che avrebbe già deciso di affidare la squadra a Rangnick. Per la sfida di stasera a San Siro (ore 21.45) il tecnico rossonero si affida ancora a Ibra dal 1'. Alle spalle dello svedese il trio formato da Ante Rebic, Calhanoglu e Saelemaekers, al rientro dopo la squalifica con il Parma.

Milan-Bologna, le scelte di Pioli

In Milan-Bologna a centrocampo torna Bennacer al fianco di Kessié, Al fianco della coppia di centrale Kjaer-Romagnoli agiranno a sinistra Theo Hernandez e a destra Calabria.

Milan-Bologna, le scelte di Mihajlovic

Per Milan-Bologna Mihajlovic potrebbe schierare Federico Santander e non Barrow, Orsolini e Sansone sono favoriti rispettivamente su Skov Olsen e Palacio. A centrocampo spazio a Poli e Dominguez Indisponibili Schouten e Bani.

Milan-Bologna, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Milan-Bologna:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswill, Dijks; Soriano, Poli, Dominguez; Orsolini, Santander, Sansone. All. Mihajlovic