Mihajlovic positivo, tremano tanti vip ed è bufera sul web

23/08/2020 16:42

La notizia della positività al corona virus di Sinisa Mihajlovic è stata accolta con commozione da tanti sportivi ma con apprensione da un nugolo di vip. Da Flavio Briatore a Paolo Bonolis, passando per l'ex presidente della Fiorentina, Andrea Della Valle, erano tutti in fila sul campetto di calcio dell'Hotel Cala di Volpe e Porto Cervo, di fianco all'allenatore del Bologna, trovato positivo al Covid-19. La partita era stata organizzata dal petroliere Hormoz Vasfi. Proprio Briatore sul suo profilo Instagram, lo scorso 15 agosto, aveva pubblicato una foto con tutti i protagonisti (senza mascherina), uno vicino all'altro. Ci sono anche l'ex allenatore del Lecce, Andrea Liverani, il commentatore Dario Marcolin e il giornalista Gabriele Parpiglia, ma in campo c'erano anche Fabio Rovazzi e Davide Bonolis, figlio di Paolo.

Sul web auguri e critiche a Mihajlovic

Fioccano le reazioni sui social e fra tanti auguri di pronta guarigione spiccano anche delle osservazioni critiche: "Ricordo che una persona a me cara malata allo stesso modo di Mihajllovic aveva modificato il suo stile di vita, pur di guarire. Certo non sarebbe mai andato in vacanza in Sardegna, in periodo di Covid e senza precauzioni. Ci sono uomini e super eroi. A volte serve essere uomini" o anche: "Mi chiedo, visto quello che ha passato, come mai non abbia preso le dovute precauzioni. Spero comunque che resti asintomatico, quando si parla di salute, tutto il resto (no, non mi è simpatico) passa in.secondo piano" e infine: "Mi spiace molto per Mihajlovic. Davvero. Ma giocare senza protezioni (visto quello che ha avuto e alla sua probabile immunodeficienza) in Sardegna in mezzo a tanti VIPs che tra l’altro hanno frequentato il Billionaire. Uhm...".