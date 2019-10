Messi punzecchia Ronaldo: lui il vero fenomeno

27/10/2019 11:59

Da sempre uno contro l'altro per il titolo di miglior giocatore del mondo, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi non mancano, di tanto in tanto, di lanciare qualche stoccato al rivale.

L'ultima in ordine di tempo arriva dall'argentino del Barcellona che in un'intervista a TyC Sports: “Ronaldo era un fenomeno, degli attaccanti che ho potuto vedere era il migliore di tutti. Era impressionante”. E si parla di quello brasiliano…