Mertens vuol riprendersi il ruolo di centravanti, Milik avvisato

10/09/2018 10:45

Tre partite partendo dalla panchina. Un gol (decisivo col Milan) e nessuna protesta. Dries Mertens è così, nessuna aria da primadonna, nessuna invidia dei compagni. Il belga, però, dopo aver accettato l'anticamera – dovuta anche al fatto che è arrivato più tardi degli altri dopo il Mondiale in Russia – è pronto a riprendersi un posto da protagonista nel Napoli di Ancelotti. E lo rivuole in quel ruolo che negli ultimi due anni l'ha reso bomber di fama mondiale. Lo aveva già accennato ad Ancelotti questa estate: il tecnico ipotizzava per lui un ruolo tra le linee o come trequartista più che come prima punta, ma Mertens si sente sempre più attaccante vero e gli ha detto di essere a disposizione ma che preferirebbe giocare centravanti. Anche da questa sua presa di posizione è nata l'idea di cedere Inglese. Del resto sulla trequarti la concorrenza è tanta: Callejon, Insigne, Verdi ma anche ipoteticamente Zielinski, Fabian Ruiz. Troppa folla e rotazioni più complicate: da centravanti deve battere solo la rivalità di Milik che per caratteristiche è più simile all'idea di centravanti che vuole Ancelotti ma che dopo il gol alla Lazio nella prima gara s'è un po' perso. Mertens rivuole il suo posto là davanti, a duettare con gli esterni d'attacco, a inserirsi sotto porta e a segnare, che è quello che gli piace di più. Intendiamoci, quando entrò col Milan a sovrapporsi a sinistra a Insigne è stato egualmente devastante ma per giocare con continuità il belga ha deciso di...puntare Milik. La rincorsa è partita, tocca convincere Ancelotti e non è escluso che la cosa possa verificarsi alla prima giornata di Champions, a Belgrado contro la Stella Rossa martedì 18 settembre. Mertens chiede una chance, convinto di saperla sfruttare. Milik resta in vantaggio per la gara con la Fiorentina di sabato dopo la sosta (anche perchè Mertens in nazionale ha riportato la sublussazione della spalla, che però non preoccupa) ma sente già il fiato sul collo del compagno. I due possono giocare anche insieme, ma Mertens vuole il posto là in mezzo. La corsa è partita...

Stefano Grandi