Mertens fa tremare Napoli: ecco il rischio maggiore

17/12/2020 12:27

Tutta Napoli ieri ha trattenuto il respiro quando ha visto Dries Mertens a terra, piangere dal dolore, con una caviglia che si è gonfiata a vista d'occhio come si è notato anche dalla tv. Un incidente banale quello del belga, che mentre cercava di calciare un pallone al centro dell'area dell'Inter è crollato improvvisamente a terra dopo un movimento scomposto della caviglia sinistra.

Le lacrime di Mertens commuovono il web

Le immagini dell'attaccante azzurro in lacrime hanno commosso e spaventato il web durante la gara. Mertens è stato soccorso dallo staff sanitario ed è uscito sostituito da Petagna. La prima diagnosi parla di forte distorsione alla caviglia sinistra ma la grande paura è che possa esserci l'interessamento dei legamenti del malleolo peronale.

Mertens rischia due mesi e mezzo di stop

A Mertens negli spogliatoi è subito stato applicato del ghiaccio ed una fasciatura ma qualcosa di preciso si saprà solo domani sulle sue condizioni. Il belga infatti si sottoporrà a degli esami specifici e si saprà quanto tempo dovrà rimanere fuori. Verrà stabilito di che grado è la distorsione e se è confermato interessamento legamenti. Per lui il 2020 è finito in anticipo e questo è certo ma il rischio è che la sua assenza possa essere assai prolungata. A seconda della gravità dell'infortunio Mertens potrebbe rimanere fuori tanto 2-3 settimane quanto due mesi e mezzo. Per le gare di fine anno con Lazio e Torino Gattuso dovrà fare a meno dei suoi folletti offensivi, visto che Insigne sarà squalificato.