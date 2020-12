Mercato, duello Roma-Milan per la rivelazione della serie A

30/12/2020 10:48

C'è la Roma, che si è mossa per tempo sulle sue tracce. C'è la Lazio, pronta a dar vita a un appassionante derby di mercato coi cugini giallorossi. E nelle ultime ore s'è aggiunto pure il Milan, rimasto stregato dalle ottime prestazioni in serie del calciatore rivelazione dell'attuale serie A. Si annuncia un vero e proprio sprint di mercato per Mattia Zaccagni, talentuoso trequartista del Verona che sta spingendo la formazione di Juric nelle zone alte della graduatoria.

Roma e Milan su Zaccagni, le ultimissime

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport e da altre testate, Zaccagni potrebbe lasciare l'Hellas addirittura già a gennaio, anche se il suo tecnico è pronto a fare le barricate. Per Juric, infatti, il fantasista - a dispetto della giovane età - è diventato un elemento irrinunciabile nel suo scacchiere tattico. Roma e Lazio sono in vantaggio, anche se i buoni rapporti tra i due club e le polemiche con la Roma per il caso Diawara potrebbero favorire proprio Lotito. Il Milan si è mosso in ritardo, ma è in grado di colmare presto il gap.