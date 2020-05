Maxi Lopez contro Lotito: la polemica continua

02/05/2020 12:53

Le parole di Maxi Lopez continuano a far discutere. Nel corso di un’intervista l’attaccante ha lanciato un duro attacco al calcio italiano e a Claudio Lotito: “Se in Italia fanno quello che hanno fatto in Francia succede una guerra mondiale. Qui è completamente differente, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è il presidente della Federcalcio”. Parole che hanno fatto discutere e dalle quali ora il suo club, il Crotone, prende le distanze: “Il Crotone - si legge in un comunicato - intende prendere le distanze dalle dichiarazioni del suo tesserato Maxi Lopez, rilasciate ieri sera a una televisione argentina. Il club evidenzia come il calciatore abbia parlato con leggerezza, certamente eccessiva, così una battuta comunque infelice si è diffusa in tempi brevissimi. Il Crotone, da sempre in ottimi rapporti con i vertici istituzionali, si dissocia e comunica che nelle prossime ore valuterà eventuali provvedimenti”.